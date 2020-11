Ekonomi ve yargıda yeni reform seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda düzenlenen Tekirdağ AK Parti olağan 7. Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreçte yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle, yakın diyalog ve işbirliği halinde ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağı bilinciyle yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın, dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde, ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa edeceğizÖnceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmek. İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimizdendir. Yeni dönem parametrelerinin açıklanmasıyla piyasalarda olumlu hareketlenme başladı. Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum.Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji belgesi çok önemli düzenlemeler içeriyor. Bunların bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkarıldı. İdari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratle devam ediyor. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Meclis'imizde bunlara öncelik için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına ehemmiyet veriyoruz. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde, temel hakların korunmasından, mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına ekleyeceğiz.İki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, yalan ve iftira ile siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi ise CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her şeyi ödeyen, milleti için çalışan siyaset anlayışıdır.Bir asır önce yaşadığımız dönem kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden, milletimizi birbirine düşman etmeye kadar, tüm şer senaryolar tedavüle sokuldu. Bu oyunların hepsini de boşa çıkardık. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Milletten yüz çevirdiğimiz, ülkeyi büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımıza düştüğümüz gün bu partinin misyonu bitmiş demektir.Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.TEKİRDAĞ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi 102'si yoğun bakım, 486 yatak kapasitesine sahip. 124 poliklinik odası, 18 ameliyathanesi ve diğer özellikleriyle Balkanlar dahil bölgenin en gelişmiş entegre sağlık kuruluşu. Taşıyıcı kolonlarında deprem izolatörü bulunuyor. Hastanenin altyapısı, yerli ve milli Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi (HBYS) ile Turkcell tarafından dijitalleştirildi.CUMHURBAŞKANIErdoğan, 105. Topçu Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nin ardından Saffet Konmaz Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti.CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığı'ndaki 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı. Erdoğan sancağı Saray İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Süleyman Akbay'a teslim etti. Erdoğan şunları söyledi:Biraz önce milletimizin emaneti olan Tugay Sancağımızı teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini gerektiğinde can pahasına korunması gereken bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Türk ordusunun hiçbir sancağı son nefer can vermeden toprağa düşmemiştir.Dünyaya ölümü korkutmanın ne olduğunu gösteren komando birliklerimizin ayrı bir önemi vardır. Her kim vatan topraklarına, ezanımıza göz dikerse kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyor. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine göz dikerse karşısında komandolarımızı bulacaktır.1000 yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için toprağa giren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Halen sınırlarımızda ve ötesinde terörle mücadelede ve harekâtlarımızda görev başında olan kahramanlarımızı Rabbim muhafaza etsin diliyorum.