Google'dan flaş Rekabet Kurulu kararı açıklaması

Google son günlerde yaptığı yeniliklerden daha çok başka olaylarla anılıyor. Teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok şirket ve dernek, Google'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etti. Ayrıca Google Fotoğraflar'la ilgili alınan karar da kullanıcıların tepkisine neden olmuştu. Ülkemizde de Google hakkında flaş bir gelişme yaşandı ve Rekabet Kurulu Google hakkındaki kararını açıkladı. Google'a 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.

Google'a Rekabet Kurulu'ndan 196 milyon liralık ceza | Video

Google'dan rekabet kurulu kararı hakkında açıklama geldi. Google'ın açıklaması şu şekilde:

"Kullanıcılar, Google'dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz. Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, Google arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz."