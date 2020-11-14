Son dakika haberi: UMKE personeli Edanur yaşadıklarını unutamıyor! İnci Okan'ı nasıl kurtardığını anlattı

Aksaray 112 Acil Sağlık ekibinde paramedik olarak çalışan Doğan, görevli gittiği İzmir'de enkaz altında kalan İnci'nin elini tutarak, ona hem destek olmuş hem de ilk müdahalesini yapmıştı. İzmir'den dönen ve görevine başlayan Doğan, her gün İnci Okan'ı görüntülü arayarak, tedavi süreci hakkında bilgi alıp sohbet ediyor.

İnci Okan'ın enkaz altında söz verdiği keman çalıp, müzik dinletisi yapacağı günü iple çektiğini belirten Doğan, AA muhabirine, 3 yıldır Aksaray'da görev yaptığını ve deprem dolayısıyla İzmir'e görevli olarak gittiğini anlattı.