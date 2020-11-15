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Başkan Erdoğan, 'ne hareket etti

Başkan , özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de 'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:53 Son Güncelleme: 15.11.2020 12:53 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hareket etti

Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.

İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hareket etti
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