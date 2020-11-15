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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Devleti’nin Bağımsızlık Günü’nü olarak kutlanan 15 Kasım dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Devleti’nin ilanının 32. yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz “dedi

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 13:50 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin Bağımsızlık Günü'nü sosyal medyadan kutladı. Çavuşoğlu, "Devleti'nin ilanının 32. yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz "dedi.

"KUDÜS DAVASI VE FİLİSTİN MESELESİNDE EN GÜÇLÜ SAVUNUCU TÜRKİYE OLACAKTIR"

Dışişleri Bakanlığı da resmi twettır hesabından, Filistin Devleti'nin ilan edildiği 32. yıldönümünü kutladı. Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin ilanının 32. yıldönümü kutlu olsun. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da #Kudüs davası ve Filistin meselesinin en güçlü savunucularından biri olacaktır. Haklı mücadelesinde kardeş Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız"
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