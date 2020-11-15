Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli , 'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 'lı 2 teröristin düzenlenen hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 11:04 ABONE OL
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 teröristin düzenlenen hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA