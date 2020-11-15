SON DAKİKA HABERLER: İşte Reina saldırısının şifreleri! Masharipov’un tabletinden çıktı

'ALLAH SENİ VE AİLENİ BIRAKMAYACAK'

Şifreli ses kaydında ayrıca şu ifadeler geçiyor: "Ben sana benim garantilediğimi söylemiyorum. Allah seni garantiliyor. Allah seni ve aileni bırakmayacak. Bizim ailemiz nasılsa senin ailen de öyle olacak. Kadınlar için Suriye kimliği yapıyorlar."