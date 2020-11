Türkiye olmasaydı soykırımla toplu mezarlara gömülecektik

KKTC'nin eski Bakanı Mehmet Bayram: Bir pazartesi akşamı Rauf Denktaş, bütün siyasi partileri ve milletvekillerini yemeğe çağırdı. 'KKTC'yi ilan edeceğiz ancak bir onay bekliyoruz.' dedi. Denktaş, Türkiye'den onay geldikten sonra, 'Onay alınmıştır, yarın mecliste Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' dedi.

KKTC'nin eski bakanı ve yargıç Recep Gürler: KKTC'nin bugününe her zaman minnettar olduğumuz, her derdimize deva olan, ana vatanımız ve Türk milletiyle birlikte her engeli aşarak gelebildik. KKTC'nin kurulması gerekliydi, şarttı ve bu mücadelenin sonucu olmalıydı. Eğer olmasaydı Türklüğümüz yok olacaktı, Kıbrıs Türk halkı eriyecekti.

Eski KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Taner Etkin: Kıbrıslı Türklerin en büyük desteği dün olduğu gibi bugün de Türkiye'dir.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ: Türkiye'nin bu devletin hem kurulması hem de yaşayıp devam edebilmesi yani bekası konusunda rolü son derece önemli ve kritikti. Bu desteğe de sahip olduğumuz için tabii ki çok mutluyuz. Devletimiz bugünkü varlığını bu çerçevede sürdürmektedir. Türkiye'nin bilgisi ve desteği olmadan KKTC'nin ilanı söz konusu olamazdı. Dünyanın izolasyon uyguladığı, bizi yalnız bıraktığı bir durumdaydık. Gerek izolasyon sürecinde gerek 1960'larda hatta çok öncesinde başlayan milli mücadele sürecinde bize bir tek Türkiye elini uzattı. Dolayısıyla Türkiye olmadan böyle tarihi bir karar alınamazdı. Türkiye, özgürlük ve eşit statü mücadelemizde her zaman yanımızda durdu. KKTC'nin ilanı sürecinde Türkiye'nin rolü ve desteği çok büyüktü. Biz bu destek sayesinde KKTC devletini ilan ettik.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Danışmanı Sabahattin İsmail Sağıroğluları: Türkiye'nin büyük desteği olmasaydı bırakın milli direnişimizi sürdürmeyi ve bugün ayrı devlet olmayı, var olmamız bile mümkün olmayacaktı. Akritas Soykırım Planı ve İfestos Soykırım Planı çerçevesinde katledilecek ve toplu mezarlara gömülecektik.

