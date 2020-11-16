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'cü eski emniyet müdürü hakkında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan ve başkasına ait kimlikle yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 17:41 Son Güncelleme: 16.11.2020 18:03 ABONE OL
FETÖ'cü eski emniyet müdürü hakkında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan ve başkasına ait kimlikle yakalanan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞKASINA AİT KİMLİKLE YAKALANMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan Sezer, 14 Kasım'da Ankara'da başkasına ait kimlikle yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sezer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Sezer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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FETÖ'cü eski emniyet müdürü hakkında flaş gelişme
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