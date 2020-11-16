Hayvansever CHP'li Başkan av partisine çıktı!

Her platformda hayvansever olduğunu açıklayan Antalya'nın Manavgat İlçe Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, sözde hayvansever olduğu olduğu ortaya çıktı. Başkan Sözen'in arkadaşları ile çıktığı av partisinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

AFYON'DA PARTİYE ÇIKTI

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Afyon'un Çay ilçesi sınırları içinde bulunan Karamık Gölü'nde arkadaşlarıyla birlikte ördek avına gitti. Av arkadaşlarıyla birlikte, av rehberi eşliğinde bindikleri kayıkta elindeki av tüfeği ile göl üzerindeki sazlıklarda ördeklerin yuvalarına doğru giderken poz veren Sözen'in av partisine katılması dikkat çekti.

GÖSTERİŞ POZLARI

Hayvansever başkanın av partisi fotoğrafları, av rehberi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Şükrü Sözen, Manavgatlı hayvanseverlere şirin gözükmek için yaptırdığı hayvan barınağında, çocuklarla beraber kedi-köpeklerle birlikte basına sevimli pozlar vermesinin gösteriş olduğu av partisi görüntüleri ile kanıtlandı.

Sözen, yaptığı bir basın açıklamasında hayvanseverlerin eleştirilerini dikkate almak gerektiğini belirterek "Doğaya ve yaşayan tüm canlılara saygılı belediyecilik ilkesi gereği 2013 yılı başında kentte ilk kez bir Hayvan Barınağı'nı faaliyete açan belediyeyiz. Acak geçen süreç içerisinde barınakta eksiklerin oluştuğunu tespit ettik. Hayvanseverlerden gelen yapıcı eleştirileri dikkate alıyoruz" demişti.