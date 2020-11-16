Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Koronavirüs tedavisi gören Zeydan Karalar'dan haber var

tedavisi gören 'dan var

nedeniyle hastanede yatan Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın taburcu edildiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:19 Son Güncelleme: 16.11.2020 15:09 ABONE OL
Koronavirüs tedavisi gören Zeydan Karalar'dan haber var

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Zeydan Karalar'ın karantina sürecinin evde devam edeceği belirtildi.

Çalışmalarını evinde, karantina koşullarında sürdürecek olan Karalar, süreç boyunca iyi dileklerde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da minnettarlıklarını iletti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 6 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs tedavisi gören Zeydan Karalar'dan haber var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA