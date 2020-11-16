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Son dakika: yarın toplanacak

Son dakika haberi... yarın Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:33 Son Güncelleme: 16.11.2020 18:41 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Toplantıda başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
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