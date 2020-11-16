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SON DAKİKA HABERİ: açıklarında can pazarı! 112 göçmeni taşıyan tekne yakalandı

Son dakika haberleri... 'ta içerisinde 112 kişi olduğu belirlenen teknesi yakalandı. Tekne tarafından 'na çekildi. Romanya’ya gitmeye çalışan teknedeki kaçak göçmenler, Sinop Limanı’na getirildi. İsmi açıklanmayan tekne kaptanı gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:38 Son Güncelleme: 16.11.2020 09:46 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sinop açıklarında can pazarı! 112 göçmeni taşıyan tekne yakalandı

Sinop'ta, Karadeniz açıklarındaki teknede, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen ve Romanya'ya gitmeye çalışan 112 kaçak göçmen yakalandı.
Sinop'ta, Sahil Güvenlik ekiplerinin denetimi sırasında, Karadeniz açıklarındaki teknede yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 85 kaçak göçmen yakalandı.

Romanya'ya gitmeye çalışan teknedeki kaçak göçmenler, Sinop Limanı'na getirildi. İsmi açıklanmayan tekne kaptanı gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Sinop açıklarında can pazarı! 112 göçmeni taşıyan tekne yakalandı
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