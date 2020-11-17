Ahmet Kekeç’i uğurladık

Kanser tedavisi sürerken, koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Ahmet Kekeç (59), son yolculuğuna uğurlandı. Eyüpsultan Camisi'nde dün öğle vakti kılınan cenaze namazına siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişi ile aile yakınları katıldı. Merhum gazetecinin kardeşi Hüseyin Kekeç taziyeleri kabul etti. Ahmet Kekeç'in karantinada olan oğlu Hakan Kekeç ise babasının cenazesine katılamadı. Kekeç'in cenazesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yelikaya, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, iş insanları Ethem Sancak, Ziya İlgen, Zahid Akman da katıldı. Cenazede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kekeç ile 30 yılı bulan hukuku olduğunu söyleyerek "Belki 25-30 yıllık hukukumuz var. Şahsiyetli, onurlu, Türkiye'de demokrasiden yana, millet iradesinden yana, milletin inançlarından, değerlerinden yana, hayatı boyunca mücadele etmiş bir kalem erbabıydı, fikir erbabıydı. Gerçekten bu duruşunu en zor zamanlarda, hiç tavizsiz bir şekilde sağına, soluna bakmadan mücadelesine devam etti. Geride güzel bir mücadele örneği bırakmış oldu. Kendisini her zaman Türkiye'de saygıyla hatırlayacağız" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Ahmet ağabey ilkeli duruşu, istikameti, hakikate olan sadakatiyle örnek bir şahsiyetti. Hiçbir zaman ilkelerinden, duruşundan taviz vermedi" şeklinde konuştu. Kekeç'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Camisi Haziresi'ne defnedildi.MALATYA'DA dünyaya gelen Kekeç yazın hayatına Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi. Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. Kekeç, Akşam gazetesinde günlük yazılar kaleme alıyordu.yazarın hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ise şöyle: Öykü, "Son İyi Şeyler" (1985), roman "Yağmurdan Sonra" (2000), deneme "Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz" (1991), "Atam Sen Kalk Ben Yatam" (1993), "İnek Sosyalizmi" (1996), "Maalesef Türkiye" (1996), "Yurtta Sus Cihanda Sus" (1996), "Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum" (1999), "Kalanlar" (2003), anı "Derin Roman" (2004), günce "Kanamalı Haydut" (2005), inceleme- araştırma "CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı" (1993), "Ali Şükrü Bey Cinayeti" (1996), "Sıkı Adamlar" (2002).