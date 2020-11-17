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Kamyonette bulunan yıpranmış için ceza kesildi

’de ekipler araçları tek tek durdurup uygulama yaptı. Kontrol noktasında durdurdukları bir kamyonetin tüm evrakları tamdı ama tavandaki yıpranmış polisin dikkatinden kaçmadı. Ekipler yıpranmış ve rengi solmuş Türk bayrağı bulunan kamyonet sürücüsüne 132 lira ceza kesti. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:50 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:55 ABONE OL
Kamyonette bulunan yıpranmış Türk bayrağı için ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Öztürkler kavşağında uygulama yaptı. Uygulama sırasında polis ekipleri, Rıdvan Mutlu yönetimindeki 34 VSU 01 plakalı kamyonetin tavanının üstünde yıpranmış, yırtılmış ve rengi solmuş Türk bayrağını fark etti.



Durdurulan aracın sürücüsüne Türk bayrağının bu şekilde kullanılmayacağını söyleyen polis memuru, "Bayrağı neden o şekilde astın? Bayrak o şekilde kullanılmaz. Hem yıpranmış hem yırtılmış" dedi.



Rıdvan Mutlu ise, "Görmedim, arabayı emanet aldım. Yeni görüyorum" dedi.



Ekipler sürücüye, 'Bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, izin almadan araçların dışında reklam-yazı-işaret-resim-ilan-flama-bayrak yazmak, sesli ve ışıklı donanım bulundurmak' suçundan 132 lira cezai işlem uyguladı.



Rıdvan Mutlu cezanın kesilmesinin ardından bayrağı sökmeye çalıştı.

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Kamyonette bulunan yıpranmış Türk bayrağı için ceza kesildi
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