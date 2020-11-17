Pompeo’dan tepki çeken ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin kullandığı ifadeler ve hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmeyip sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek olması rahatsızlık yarattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Pompeo'nun ifadeleri son derece yersiz. Tepkimiz ABD tarafına iletildi. ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gerekli hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.