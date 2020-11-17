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Son dakika haberleri... çok korkuttu! 'dan iki düzine F35 hamlesi!

Son dakika... 'in 'de haklarımızın peşine düşmesi ve sismik araştırma faaliyetlerini sürdürmesi üzerine diplomatik lobi çalışmaları yürüten fakat hukuki bir boşluk bulamayan şimdi de farklı bir adım atmak istiyor. Ekonomik olarak bitmiş durumda olan Yunanistan tüm bu duruma rağmen 'dan 18 'den 24 olmak üzere 42 jet almak için başvuruda bulundu! Ege ve Doğu Akdeniz'de savunma kabiliyetini artırmak için olduğu düşünülen son dakika hamlesinde Yunanistan ABD'ye resmi talebini iletti.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 07:55 ABONE OL
Son dakika haberleri... Oruç Reis çok korkuttu! Yunanistan'dan iki düzine F35 hamlesi!

Yunanistan'dan gelen son dakika haberi şaşırttı. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'dei çalışmalarından rahatsız olan ancak Türkiye'nin uluslararası hukukun dışına çıkmadan bu faaliyetleri sürdürmesi nedeniyle bir açık bulamayan Yunanistan şimdi de tüm ekonomik zorluklarına rağmen hem Fransa'dan hem ABD'den uçak almak için harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre ABD'den F-35 tipi savaş uçakları almak için harekete geçti. Ayrıca Fransa'dan az kullanılmış uçaklar da alınacak! İşte ayrıntılar;

ABD'YE MEKTUP GÖNDERDİLER

Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından, 6 Kasım'da uçakların alımına yönelik Amerikan hükümetine talep mektubu gönderildiği bildirildi.

Greek Reporter'da yer alan habere göre, bakanlığın silahlanmadan sorumlu yetkilisi Theodoros Lagios tarafından kaleme alınan mektupta F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına katılma kararının, 'yeni veya varsa ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmış' 18 ila 24 savaş uçağı alımının yanı sıra; uçağın teslimatı, konfigürasyonu ve geri ödeme planını içeren çeşitli faktörlere dayanacağı kaydedildi.

SON DAKİKA "AZ KULLANILMIŞ SAVAŞ UÇAĞI ALACAĞIZ!"

İç mali düzenlemeler ve Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve bütçe açığı nedeniyle, ilk teslimatın 2021'de yapılmasının önemli olduğu belirtilen mektupta "Kendi payımıza, bu iddialı programı uygulamak için mümkün olan her şeyi yapacağız" denildi. Söz konusu adım, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Fransa'dan 12'si az kullanılmış, 6'sı da yeni olmak üzere 18 adet Rafale tipi çift motorlu savaş uçağı alım kararının ardından geldi.

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Son dakika haberleri... Oruç Reis çok korkuttu! Yunanistan'dan iki düzine F35 hamlesi!
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