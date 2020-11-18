Duygu Delen davasında yeni gelişme! Baro’dan müdahillik tepkisi!

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada SEGBİS ile hâkim karşısına çıkan sanık Mehmet Kaplan'ın 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli bir şekilde ölümü nedeniyle yargılandığını belirten Gaziantep Baro Başkanı Avukat Bektaş Şarklı, "Beyanımızda maktulün ailesinin katılmadığını, müşteki avukatlarının da mazeret bildirerek katılmadıkları için sanığa bu yönden sorular sorulmadığını, bu nedenle katılmak istediğimizi beyan ettik ancak kabul görmedi. Gerekçe olarak 'Doğrudan zarar görmememiz' gösterildi. Bu durum bana göre doğru değil, Bu şehirde ve ülkede yaşayan herkes bu tür olaylardan mağdur oluyor. Kentte ve ülkede yaşayan kadın ve çocukların serbestçe yaşayabilmesi için katılma talebimizin kabul edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

Öte yandan bazı kadın dernekleri duruşması öncesinde ve sonrasında Adliye önünde yaptıkları açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulması için tüm toplumun seferber olmasını ve suçluların hak ettikleri cezalara çarptırılmasını istedi.