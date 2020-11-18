İş yerlerini soyuyordu! Kıraathaneye girerken yakalandı!

İstanbul'da girdiği iş yerlerini soyan bir kişi, çay içmek için girdiği bir kıraathanede yakalandı. Şüphelinin gerçekleştirdiği son olay güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

İstanbul'da iş yerlerine giren ve hırsızlık olaylarına karışan M.B., Avcılar İlçesi'ne bağlı Yeşilkent'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.B.'nin hırsızlık suçundan ötürü çok sayıda kaydının olduğu ortaya çıktı.

Son olarak Avcılar Yeşilkent'te bulunan bir kuruyemişçiye giren şüphelinin; içerisinde 24 alkollü içki şişesinin bulunduğu bir koliyi çaldığı saptandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çay içmek için girdiği kıraathanede gözaltına alınan M.B. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.