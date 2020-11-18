İstanbul İtfaiyesi’nde siyasi atamalar devam ediyor

İstanbul İtfaiyesi'nde tecrübeli personelin yerine yapılan siyasi atamalardan sonra yaşanan skandal olaylara bir yenisi eklendi. İstanbul İtfaiyesi'nde 306 yıllık tarihindeki teşkilat yapılanmasına aykırı şekilde 191 personelin görev yeri değiştirildi. KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen'e geçmek istemeyen 150'den fazla personel ise sürgün edildi. 118 personelin ise sendika değiştirmedikleri nedeniyle rütbeleri düşürüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtfaiye Daire Başkanlığı'na eski CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı ve son seçimde Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ı atamasıyla birlikte süreç içinde CHP yöneticilerinin yakınları ve akrabaları kritik noktalara atandı. İşte o atamalardan bazıları:CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba'nın itfaiye eri olan ve Kadıköy'de 2 itfaiye erinin şehit olduğu kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen akrabası Ali İhsan Bülbül grup amiri yapıldı.FETÖ'den tutuklanan eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un akrabası Ersin Karadaş itfaiye eriyken grup amir yardımcısı yapıldı.Annesi Esenyurt CHP Meclis üyesi olan Evrim Engin itfaiye eriyken müdür yardımcısı yapıldı.