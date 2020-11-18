İstanbul'da PKK'ya şok baskın! 13 adreste yakalandılar

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından soruşturma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Örgütsel görüşmeler yaptıkları ve bölücü terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri saptanan ve bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen sözde etkinliklere katıldıkları belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'un iki ilçesinde 13 farklı adrese baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı olmak üzere üç tabanca, 25 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Silahlar ise baskın yapılan adreslerdeki yatak ve koltuk bazalarında bulundu. El konulan tüm suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. 5 firari aranıyor.

Örgütsel görüşmeler yapıyorlardı! 13 adreste yakalandılar | Video