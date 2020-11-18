Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “İstanbul risk altında”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; "İstanbul İtfaiyesi'nde baskı, sürgün, mobing haberleri ve 306 yıllık teşkilatın tüm kimyasını alt üst eden tasarruflar, İstanbul'un risk altında olduğuna işaret ediyor. İri iri cümle kuranların kaba kaba tasarrufları kurumun tansiyonunu yükseltmiştir. Gidiş hayra alamet değil" dedi.

İŞTE O ATAMALAR

İstanbul İtfaiyesi'nde son günlerde akıl almaz olaylar meydana geliyor. Bir yanda sendikalarından istifaya zorlanan memurlar, bir yanda rütbeleri düşürülen görevliler, bir yanda İstanbul içinde sürgün gibi kararlarla mobbing uygulamaları yapılıyor. İstanbul seçimlerinden sonra göreve gelen yeni İBB yönetimi süreç içinde CHP yöneticilerinin yakınları ve akrabaları kritik noktalara atandı. Yıllardır mesleğin içinde olan ve mesleğini başarıyla yerine getiren görevliler baskıya, tehdide, sürgüne ve mobbinge maruz bırakıldı. 306 yıllık başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan İstanbul İtfaiyesi tüm nitelikli kadrosunu kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Liyakatin göz ardı edildiği bu atamalardan sonra çeşitli bölgelerde meydana gelen yangınlarda ise bazı itfaiyeciler hayatlarını kaybetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtfaiye Daire Başkanlığı'na eski CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı ve son seçimde Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ı atamasıyla birlikte süreç içinde CHP yöneticilerinin yakınları ve akrabaları kritik noktalara atandı. İşte o atamalardan bazıları:

İŞTE O İSİMLERDEN BAZILARI



Evrim Engin: Annesi Esenyurt CHP Meclis üyesi, itfaiye eriyken müdür yardımcısı yapıldı.



Erdinç Turan: KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen üyesi ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın Çatalca kontenjanından ekip amiriyken müdür yardımcısı oldu.



Ali İhsan Bülbül: İtfaiye eriyken Grup Amiri yapıldı. Kadıköy'deki kazada 2 itfaiye erinin şehit olmasının ardındaki sorumlu isim olduğu iddia edilen Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba'nın akrabası



Selim Kingir: Ekip amiriyken grup amiri yapıldı. Daire Başkanı Albayrak'ın kontenjanında yer alanlar arasında.



Ersel Aykanat: Ekip amiriyken müdür yardımcısı oldu. O da Daire Başkanı Albayrak'ın kontenjanında yer alanlar arasında.



Ersin Karadaş: İtfaiye eriyken grup amir yardımcısı yapıldı. FETÖ'den tutuklanan eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un akrabası



Sezgin Sevinç: İtfaiye erliğinden Grup Amir Yardımcılığına yükseltildi. KESK'e bağlı Tüm-Yerel-Sen Şube Başkanı



Yılmaz Arslan: İtfaiye erliğinden itfaiye çavuşluğuna yükseltildi. İBB Başkanı'nın Özel kaleminin arkadaşı



Atilla Gürlevik: Teknisyen olarak çalışırken grup amiri oldu. KESK'e bağlı TÜM-BEL-SEN yöneticilerinden





İşte CHP liyakatı! İstanbul İtfaiyesi’nde siyasi atamalar devam ediyor