SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri...Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 18 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 18 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...
Son dakika! 18 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Artış devam ediyor | Video
18 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 158.811
HASTA SAYISI: 4.215
VEFAT SAYISI: 116
İYİLEŞEN SAYISI: 2.592
VİRÜSÜN YAYILIMI BİZİ ZORUNLU TEDBİRLER ALMAYA MECBUR BIRAKIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 156.692
HASTA SAYISI: 3.819
VEFAT SAYISI: 103
İYİLEŞEN SAYISI: 2.688
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.