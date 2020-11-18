Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş uyarı: Sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım

İstanbul'da pazar yerlerinde denetim gerçekleştiren Vali Ali Yerlikaya basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, vatandaşlara önlemlere riayet etmeleri uyarısında bulundu, uyulmaması durumunda tedbirlerin daha da sıkılaşabileceğini söyledi. Yerlikaya, "Maskeni tak demiyoruz artık, maskeni indirme diyoruz. Misafirliğe gitme, misafir kabul etme diyoruz." dedi.

"MASKENİ TAK DEMİYORUZ, MASKENİ İNDİRME DİYORUZ"

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler ile ilgili çok detaylı genelge gece geç saatlerde geldi. Valilikte arkadaşlarımız çalışıyor. Hemşehrilerimize detaylarını da duyuracağız. Koronavirüs önlemlerini biz nefsimizle samimi olarak uygulamak zorundayız. Selamlaştığımız, tanıdığımız, tanımadığımız insanların sağlığını düşünüyorsak çok basit, maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Alınan önlemlere uyalım. Daha ciddi kısıtlamalar olmasın istiyorsak bunu yapalım. Son zamanlarda biz maskeni tak da demiyoruz, maskeni indirme diyoruz. Can alma diyoruz. Ne yapman gerekiyorsa yap evine geç diyoruz. Misafir çağırma, misafirliğe gitme diyoruz. Kurallara uyan kardeşlerim uymayanları güleryüzle, tatlı dille ikaz ederse biz bu virüsü yeneceğiz.

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"SOKAĞA ÇIKMANIN DAHA DA KISITLANDIĞI GÜNLER YAŞAMAYALIM"

İstanbul'da 21 Haziran'dan itibaren 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. 21 milyon ceza yazmışız. Bunun 1 milyonu sigara yasağından. Sigaradan inşallah herkes kurtulur ama şimdi maskelerini indirmelerini uygun görmüyoruz. Gelin biraz hassasiyet gösterin, anlayış istiyoruz. Aşı ile ilgili haberleri heyecanla bekliyoruz ama henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. Bu kurallara o zaman harfiyen uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım.

Herkese sağlıklı sıhhatli günler diliyoruz.

PAZARLARDAKİ UYGULAMA

Pazar yerleriyle ilgili uygulamayı anlatan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Saat 16.00-17.00 sıralarında pazarlarda bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu azaltmak için odabaşkanlarımızla birlikte başlattığımız bir uygulama var. Pazarın en seyrek olduğu vakitlerde vatandaşların gelmelerini sağlamak için indirimler yapıyor arkadaşlar."

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