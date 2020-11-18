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Veremeyiz çünkü öldüler

İstanbul'da yolların duvarlarını süsleyen dikey bahçeleri söken (), "Bitkileri bize verin, değerlendirelim" çağrısında bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin talebini bitkilerin öldüğünü belirterek geri çevirdi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Veremeyiz çünkü öldüler

'Çevre dostu' olduğunu iddia eden ancak yol kenarlarındaki bitkileri kaldıran İBB'den verilen yanıtta, "Bahse konu olan dikey bahçelerin, özellikle taşıyıcı sistem malzemeleri çürümüş, bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmiştir" denildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Av. Mehmet Birol Şahin, "Bu bitkilerin, çiçeklerin yok olmasına vicdanımız razı olmadı. İBB'nin gönderdiği yazıda talebimizi reddetmesi bir yana hepimizin vicdanını bir kez daha kanatmış oldu. Lafa geldiğinde çevrecilik duyarlılığı hakkında bol laf edenlerin gerçek yüzleri bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

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Veremeyiz çünkü öldüler
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