25 gün arayla iki oğlunu kaybeden babanın adına kütüphane yaptırıldı

Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİLDER) ilçedeki tüm kıraathanelerde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla 25 gün arayla iki oğlunu Covid-19'dan kaybeden baba Koçali Aymaz adına kütüphane oluşturdu.

Proje kapsamında gerçekleşen açılışa, Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol, Şanlıurfa Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Karadağ, SİVİLDER Fahri Başkanı Koçali Aymaz, İstanbul Bilim Sanat ve Kültür Derneği Başkanı, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İki kıraathane için gerçekleşen açılışta kütüphaneye katkı sunmak amacıyla, Başkan Yardımcısı Hasan İzol, Şanlıurfa Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Karadağ ve vatandaşlarda kitap bağışında bulundular.

Açılışta konuşan Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol; "Bugün çok kıymetli Başkanımız Koçali Aymaz'ın başlattığı projeye katıldık. Başkanımızın gerçekten tek derdi tek gayesi Siverek, Bizler de bugün açılışa katıldık, projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ediyoruz ve başkanımızı takdir ediyoruz" dedi.

Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Karadağ ise; "Açılacağını duyduğumuzda bizler de üyelerimizle beraber kitap kampanyası başlattık. Topladığımız kitapları Koçali Amca'ya teslim edeceğiz. Ayrıca kıraathanelere kütüphane açma fikrini ortaya çıkaran SİVİLDER ve Başkan Koçali Aymaz'a teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin örnek teşkil etmesini ve her yerde uygulanmasını temenni ediyorum" dedi.

Fahri Başkan Koçali Aymaz ise, ''Sevgili dostlar bizim yıllardan beridir tek amacımız Siverek'i hak ettiği seviye ulaştırmaktır. Bunun için elimizden geldiğince bazı çalışmalar yaptık. Bütün çalışmalarımızda halkın önünde oldu. Bizim amacımız Siverek'in kalkınmış her şehir gibi, çağdaş şehirlerarasına girmesidir. Kütüphanelerimizin tek amacı, kıraathanelere gelen canı sıkılan, farklı bir şey yapmak isteyen vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bizleri bu günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış sonrası katılımcılar, kütüphaneye bağışlanan kitapları inceleyerek, sohbet ettiler.