Ekonomist Jason Tuvey: "Türk lirası değer kazanmaya devam edecek"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni başkan Naci Ağbal yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda son 2 yılın en güçlü faiz artırımına imza atarken, sadeleşme adımının gelmesi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin verilen güçlü mesajlar ile Türk lirasının dolar karşısındaki kazanımının devam etmesi bekleniyor.

TCMB, yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında Eylül 2018'den bu yanaki en güçlü faiz artırımına imza atarken, bankadan beklenen sadeleşme adımı da atıldı.

Bu kapsamda TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Öte yandan tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi.

Söz konusu kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, TCMB'nin, politika faizinde 475 baz puan artırım yaparak, yatırımcıları Türkiye'de ekonomi politika yapıcılarının yön değiştirdiğine inandırmak için yeteri kadar aksiyon aldığını söyledi.

Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasının, gelecek aylarda da devam edebileceğine dikkati çeken Tuvey, şunları kaydetti:

"Geçen hafta yaşananlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bugünkü toplantıda önemli bir faiz artışı sinyali vermişti. Ödemeler dengesi kriziyle neredeyse karşı karşıya kalan Türkiye'de Merkez Bankası piyasaları hayal kırıklığına uğratmadı. Faiz kararı piyasa beklentilerine paralel olmakla birlikte bizim tahminiz olan 450 baz puanın da hafif üzerinde gerçekleşti. TCMB'den yapılan açıklamada temmuz ortasında bu yana yapılan çeşitli borç verme kanallarından yapılan fonlamanın yerine bir hafta vadeli repo faizinin kullanılacağı da belirtildi.

Buna göre, dünkü Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti'nin (AOFM) yüzde 14,80 olduğu dikkate alınırsa, bugünkü faiz kararıyla 20 baz puanlık bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirildi. Ekonomiyi bekleyen sıkıntılar karşında bu artış çok gibi görünmeyebilir, ancak yatırımcılar zaten daha çok para politikasının ortodokslaşmasına odaklanmıştı ki bu da daha şeffaf bir para politikası anlamına geliyor. Geçen hafta dolar karşısında değer kazanan Lira, bu hafta da kazanımlarını güçlendirmişti. Daha önceki tecrübelerden de görülebileceği üzere, lira ilerleyen dönemde kazanımlarına devam edebilir."