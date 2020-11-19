Eski Suruç Belediye Başkanı Tekinalp ve oğlunu öldürenler belli oldu

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olayın faillerinden olan ve İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Salih Dal, Haziran 2020'de Şırnak'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken emniyet ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalandı ve tutuklandı.

Dal'ın 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ile birlikte birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.