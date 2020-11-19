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’de operasyonu: 4 tutuklama

'de, terör örgütü ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:39 ABONE OL
Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olan 4 şüpheliyi tespit etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Polis ekiplerince şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ'a ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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Eskişehir’de DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
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