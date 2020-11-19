Halk otobüsü şoförü koronadan öldü! Eşi isyan etti…

Ulaşım AŞ bünyesinde 3 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Savaş Çokkaçar, ateşinin yüksek çıkması sonucu direksiyona çıkmasına izin verilmedi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Çokkaçar, burada test yaptırdı. Testinin pozitif çıktığını öğrenen Çokkaçar hastaneye yatırıldı. Hastanede 4'üncü gününde rahatsızlanan şoför yaşamını yitirdi. Şoförün eşi, Ulaşım AŞ'de çalışanların ve amirlerinde dahil olduğu WhatsApp gurubuna, yetkilileri ilgisizlikleri nedeniyle suçlayıp, "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diye sordu.

BEKLEME YERİ PİSLİK İÇİNDE

Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Taşıma Turizm Şoförleri Derneği Başkanı Elçin Güner, şoförler arasında vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Depolama alanlarının pis durumda olduğunu belirten Güner, "Tuvaletler hiç hijyenik değil, sıvı el sabunu yok, dezenfektan yok. Otobüslerde şoförlerin korumalı bir bölmesi de yok. Şoförler halkla ile iç içe kalmaya mecbur bırakılıyor. Bunlara biran evvel çözüm getirilmesi gerekiyor" dedi.

BİR KİŞİ VEFAT ETTİ

Güner, "Covid-19 olan arkadaşlarımız var. Siyah plaka diye tabir ettiğimiz araçlardaki şoför arkadaşlarımızdan bir kişi vefat etti. AU plakalı araçlardaki şoförlerde Covid-19 yayılmaya başladı. Bir arkadaşımız hastanede yatıyor" diye konuştu.

ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR

Salgının şoförler arasında gün geçtikte yaygınlaştığını söyleyen Güner, şuan 4 şoförün koronavirüs olduğunu ve 1'inin durumunun ağır olarak hastanede tedavi edildiğini açıkladı. Bu durumda bütün şoförlerin koronavirüse yakalanacağını öngördüklerini anlatan Dernek Başkanı Güner, "Çalışma saatleri düşülebilir ya da her araçta 2 şoför çalıştırılabil. Şoförler günlük 125 lira yevmiye ile çalıştırıyor. Bu koşullarda şoförler ölüme terk ediliyor. Araçlar steril değil. Çünkü hiçbir şoför gecenin 01.00'de işi bittikten sonra aracı steril yaptıramaz" ifadelerini kullandı.