Hayaller sahra hastanesi, gerçekler güzellik fuarı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmayan hastane için "Bunu Cumhurbaşkanlığı bile yapamıyor" diyerek övgüler düzdüğü sözde sahra hastanesi Estetik, Kozmetik Güzellik Fuarı olarak açıldı. TÜYAP Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışı Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Elban, "Böyle bir fuarı başarıyla yapabilmek hem firmaları hem sektör temsilcilerini ulusal ve uluslararası düzeyde buraya getirebilmek büyük bir başarı örneğidir. Ve aynı zamanda hem sektörde çalışan binlerce insana hem de diğer sektörde çalışan herkese de büyük bir moral umut güç kaynağıdır. Fuar adıyla da zaten güzel bir fuar" dedi.

BAŞKAN KARALAR KATILMADI

Pandemi döneminde Belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını öne süren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19 tedavisi gördüğü fuara katılamadı.

TABELA BU KEZ HURDALIKTA

Önceki gün söküldükten sonra duvarın yanına bırakılan "Sahra Hastanesi" tabelası ve afişleri ise bu kez hurdalıkların içine atıldı. Pazar gününe kadar sürecek fuara yabancı doktorlar, kozmetik, makyaj, güzellik ve bakım uzmanları katılacak. Fuar ayrıca Demet Şener Küpeli, İvana Sert, Dr. Nuket Eroğlu, Dr. Ahu Özbilen gibi birçok ismi ağırlayacak.