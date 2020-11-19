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Hayaller sahra hastanesi, gerçekler güzellik fuarı!

Genel Başkanı 'nun Adana'da "Bin yataklı hastane yaptık" diyerek övgüler düzdüğü sözde sahra hastanesinin bulunduğu alanda Expo Estetik ve açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı , koronavirüs tedavisi gördüğü için açılışa katılamadı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:56 Son Güncelleme: 19.11.2020 17:07 ABONE OL
Hayaller sahra hastanesi, gerçekler güzellik fuarı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmayan hastane için "Bunu Cumhurbaşkanlığı bile yapamıyor" diyerek övgüler düzdüğü sözde sahra hastanesi Estetik, Kozmetik Güzellik Fuarı olarak açıldı. TÜYAP Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışı Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Elban, "Böyle bir fuarı başarıyla yapabilmek hem firmaları hem sektör temsilcilerini ulusal ve uluslararası düzeyde buraya getirebilmek büyük bir başarı örneğidir. Ve aynı zamanda hem sektörde çalışan binlerce insana hem de diğer sektörde çalışan herkese de büyük bir moral umut güç kaynağıdır. Fuar adıyla da zaten güzel bir fuar" dedi.

BAŞKAN KARALAR KATILMADI

Pandemi döneminde Belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını öne süren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19 tedavisi gördüğü fuara katılamadı.

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TABELA BU KEZ HURDALIKTA

Önceki gün söküldükten sonra duvarın yanına bırakılan "Sahra Hastanesi" tabelası ve afişleri ise bu kez hurdalıkların içine atıldı. Pazar gününe kadar sürecek fuara yabancı doktorlar, kozmetik, makyaj, güzellik ve bakım uzmanları katılacak. Fuar ayrıca Demet Şener Küpeli, İvana Sert, Dr. Nuket Eroğlu, Dr. Ahu Özbilen gibi birçok ismi ağırlayacak.

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Hayaller sahra hastanesi, gerçekler güzellik fuarı!
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