İBB, 600 milyon lira daha borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, eski yönetimi ağır borç yükü bırakmakla suçlarken, kendi dönemlerinde ise borç üstüne borç yapıyor. Kasım ayı toplantılarının 4'üncüsünü gerçekleştiren İBB Meclisi, borçlanma talebinde bulunan İBB yönetimine toplamda 600 milyon TL daha borçlanma yetkisi verdi. İBB yönetimi Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 bütçesini karşılayamadıklarını gerekçe göstererek 1.9 milyar TL iç borçlanma talep etti. İBB Meclisi ise yasada belirtildiği sınır ve İBB'nin kalan borçlanma yetkisi miktarında, İBB'nin acil ihtiyaçlarını karşılaması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 300 milyon TL iç borçlanmayı uygun gördü. İBB yönetimi ayrıca yatırımların ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kesintisiz devam edebilmesi amacıyla 770 milyon TL ekstra borçlanma istedi. Bu talebe karşılık da İBB meclisi, yönetime 300 milyon TL daha borçlanma yetkisi verdi.