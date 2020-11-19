İBB'den Ümraniye'ye hizmet cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantılarının 5'incisi bileşimi Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında saat 15.00'da başladı.

KAMU YARARINA YAPILAN İŞE CEZA

Toplantının başında Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer başkanlık makamı tarafından yanıtlanması üzerine soru önergesi verdi. Tuncer yaptığı konuşmada, İBB tarafından Ümraniye Belediyesi'nin vatandaşa hizmet amacıyla yaptığı çalışmalardan dolayı Ümraniye Belediyesi'ne 4 milyon 889 bin TL ceza yazıldığını belirtti. Tuncer konuşmasında, "Ümraniye ilçe sınırlarımız içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda, 3 adet cami inşaatı 1 adet Cemevi ile alakalı tadilat, fuar ve sergi alanı ve Ümraniye Belediyesi'nin ön tarafında bulunan alanda 350 araçlık otopark ve park yapımı işini sürdürüyoruz. Bu noktada buradan çıkan malzemeleri, Ümraniyemizin Hekimbaşı bölgesinde, Ümraniye Belediyesi'nin rezerv alanı olarak kullanmış olduğumuz depolama alanlarına döküyoruz. İBB kamu yararına yapılan bu işlemlerden dolayı, toplamda 4 milyon 889 bin TL Ümraniye Belediyesi'nin araçlarına ceza kesilmiştir. Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım Genel Sekreteriz Orhan Demir Bey ile yaptığı görüşmede, bunun yanlış olduğunu Orhan Bey ifade edip ve buna müdahale edeceğini ifade etmiştir. Ama ona rağmen yapılan bu ikili görüşmeden sonrada cezalar yazılmaya devam edilmiştir" dedi.

TANTAVİ'DE HİÇBİR ZAMAN SU BASKI OLMADI

Tuncer konuşmasında, İBB tarafından asılan pankartlarda algı operasyonu yapıldığını belirterek, "Ümraniye'de bulunan Tantavi Mahallemizde Tantavi alt geçidinde yaşanan su baskınına son veriyoruz. Arada sesimde kısılıyor Ekrem Bey tarafından aman yanlış bir şey olmasın. 'Tantavi alt geçitlerde artık su baskınlarına son' yazmışsınız. Ümraniye'nin tarihinde Tantavi'de su baskını olmamıştır. "Küçüksu Caddesinde sel baskınlarına son" yazılmış. Bu tamamen bir algı, burada da Küçüksu'da da bir su baskını olmamıştır" diye konuştu.