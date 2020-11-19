Kandıra’ya Selçuklu motifleriyle süslenmiş şadırvan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Topluca Mahallesi Koruklar mevkiinde bulunan Kirazbaşı Camii eski şadırvanını tamamen sökerek yerine günümüz mimarisi ile yapılan Selçuklu motifleri ile süslenmiş modern bir şadırvan yaptı.

MUAZZAM BİR YAPI

Kandıra yolu üzerinde bulunan Kirazbaşı Camii şadırvanı konumu itibarı ile özellikle yaz aylarında ilçeye gelen yerli, yabancı birçok turistin uğradığı bir yer olması sebebi ile eski mezbele halinden arındırılarak muazzam bir yapı halini aldı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Topluca Mahallesi Muhtarı Cevdet Kaya; "Eski şadırvanın sökülüp yerine Selçuklu motifleri ile süslenerek yenilenen şadırvanın yıkımından yapımına kadar başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere Muhtarlıklar Daire Başkanlığına, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve ekibine, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve İSU Kandıra çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

SELÇUKLU MOTİFLERİ

Anadolu Selçuklu Sanatında geometrik süsleme bir düzen içindedir. Birbirini kesen altıgen şeritler, yıldız ve örgülü dekorlar, geçmeli dekorlar, geometrik kompozisyonu oluşturur. Bu dekorlar, küçük kare, baklava, dörtgen, yıldız, çokgen ve haç biçimli parçalardan oluşur. Genellikle dizilen motifler, geometrik düzenlemeler oluşturmuştur. Yıldız motifi geometrik süslemenin düzenini oluşturan, önemli bir öğedir. Genellikle her tür Selçuklu yapıtında, mihrap nişlerinde, kubbe kasnaklarında ve birçok yapıtların giriş yüzeylerinde kullanılan Kufi yazılar, geometrik kompozisyonlar içinde kullanılmıştır.

Bu desenler Anadolu Selçuklu sanatıyla adeta bütünleşmiş, bir kimliğe bürünmüştür. Anadolu Selçuklu devri eserleri Türk Sanatı için önemli bir yere sahiptir ve bu coğrafyada birçok şehirde kendini göstermektedir.