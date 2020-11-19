Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Karabacak, vefat etti

Karabacak, vefat etti

Türk Güreşinin efsane isimlerindem , koronaya yenik düştü. ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karabacak için bir çok isim başsağlığı mesajı yayınladı.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:21 ABONE OL
Karabacak, vefat etti

Türk sporunun yetiştirdiği önemli isimlerden Milli Güreşçi Reşat Karabacak, yakalandığı korona virüs nedeniyle Bursa'da hayata veda etti.

Erzurumlu güreşçi, 19 yaşında İzmir'de başladığı güreşte bir çok şampiyonluğa imza attı. Milli takım formasını yıllarca terleten Karabacak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazandı. Türk güreşinin saygın isimlerinden Karabacak, sporu bıraktıktan sonra güreşten kopmadı. Bir çok faaliyette yer alan Karabacak adında Erzurum'da bir de açık hava güreş arenasına ismi verildi. Karabacak, yakalandığı koronavirüsün ardından hastanede tedavi altına alınmış ve kalp krizi geçirerek yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti. Efsane güreşçi Reşit Karabacak 66 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada bir çok isim başsağlığı mesajı yayınlarken Güreş Federasyonu da yaptığı açıklamada vefat haberinden dolayı duyulan derin üzüntü dile getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabacak, vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA