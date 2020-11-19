Karabacak, vefat etti

Türk sporunun yetiştirdiği önemli isimlerden Milli Güreşçi Reşat Karabacak, yakalandığı korona virüs nedeniyle Bursa'da hayata veda etti.

Erzurumlu güreşçi, 19 yaşında İzmir'de başladığı güreşte bir çok şampiyonluğa imza attı. Milli takım formasını yıllarca terleten Karabacak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazandı. Türk güreşinin saygın isimlerinden Karabacak, sporu bıraktıktan sonra güreşten kopmadı. Bir çok faaliyette yer alan Karabacak adında Erzurum'da bir de açık hava güreş arenasına ismi verildi. Karabacak, yakalandığı koronavirüsün ardından hastanede tedavi altına alınmış ve kalp krizi geçirerek yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti. Efsane güreşçi Reşit Karabacak 66 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada bir çok isim başsağlığı mesajı yayınlarken Güreş Federasyonu da yaptığı açıklamada vefat haberinden dolayı duyulan derin üzüntü dile getirildi.