Kuzey Irak’ta kahreden kaza: 2 asker şehit

IRAK'IN Kuzeyi Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında Piyade Yarbay Rasim Sayan ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç şehit oldu, 1 asker yaralandı. 2 şehidin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit Sayan'ın naaşı Edirne'ye, şehit Kılıç'ın naaşı da Şanlıurfa'ya gönderildi. Şehit Kılıç'ın Şanlıurfa'da yaşayan babası Mustafa ve annesi Fehime Kılıç, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Diyarbakır'da da Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü. Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü.