Örgüte haraç toplayan 5 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen ortak çalışmalar kapsamında Sultangazi'de bir iş yerine operasyon düzenlendi.



14 Kasım saat 18:00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda DHKP/C Terör Örgütü adına terör örgüt propagandası yaparak örgüte haraç topladığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler H.D., Y.G., C.Ö., ve H.Ö. isimli şahıslar serbest bırakıldı. Diğer şüpheli C.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.