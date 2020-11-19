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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni uyarı!

Son dakika haberi: , sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Koca, salgının kontrol altında tutulabilmesi için tedbirlere gönüllü olarak da uyulması gerektiğini belirtti, "Hareketliliği azaltalım" dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili yeni uyarılarda bulundu. Bakan Koca, yeni tedbirlere dikkat çekti, gönüllülük esasının oldukça önemli olduğunu söyledi. Bakan Koca, vatandaşlara hareketliliği azaltma çağrısında bulundu.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR PAYLAŞIMI

Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni uyarı!
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