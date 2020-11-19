Trabzon'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekiplerince kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları sonucunda kentte farklı iş yerlerinde piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Harakete geçen Polis ve Jandarma ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 204 pet şişede hazırlanmış 231 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme, bandrolsüz halde satışa sunulmuş 7 şişe şarap, sahte rakı yapımında kullanılan anason aroması ve bira yapımında kullanılan malt içeceği yapım kiti ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.