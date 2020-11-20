300 yıllık tarihi kilise için proje çalışmaları başladı

Kapadokya bölgesindeki tarihi yapılardan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Konstantin Eleni Kilisesi zaman içerisinde bir hayli yıprandı. İç duvarları ve kolonlarının sıvaları dökülen, fresklerinin bozulduğu kilise için Nevşehir Valiliği açıklamada bulundu.

Ziyaretçilere açık tutulan ve giriş ücreti olarak 5 lira alınan kilise, bağlı olduğu Mustafapaşa Belediyesinin kapanmasının ardından Mustafapaşa Muhtarlığına tahsis edilen kilisenin geçtiğimiz yıllarda bir bölümüne düşen ve zarar veren kaya, İl Özel idaresince ve kurul izniyle kaldırılmıştı.

"PROJE ÇALIŞMASI BAŞLADI"

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mülkiyeti hazineye ait olan fakat 2012 yılında Mustafapaşa Belediyesine tahsis edilen Konstantin ve Eleni Kilisesi'nin belediye tarafından 2013 yılında çatı kısmı tamir edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 2014 yılında belediye kapanması sonucunda Mustafapaşa muhtarlığına tahsisi geçmiştir. 2016 yılında kilisenin arka kısmında kaya düşmesi sonucu İl Özel İdaresince ve kurul izni ile tehlike arz eden kayalıklar kaldırılmıştır. Şu an itibari ile Kültür Varlıklarını Koruma payından ayrılan ödenek ile proje çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

3 ASIRDIR AYAKTA

Dönem dönem Fener Rum Patriği Barholomeos'un bahar ayin için ziyarette bulunduğu kilisenin girişinde "Ben, en mukaddes kraliyet ailesinin kilisesiyim: Konstantin ve Helena'nın 1. Sultan Ahmet zamanında inşa edildim, 1. Abdülmecid zamanında tezyin edildim ve meşhur Paisios piskopos olduğunda Sinasos halkının gayretleri ve harcamalarıyla 1729 yılında tamamlandım, 1850'de onarıldım." Yazılı bir tabela bulunuyor.