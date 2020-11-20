Başkanlık sistemi krizleri daha hızlı çözüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde de önemli görevler üstlendi. Erdoğan krizlerin çözümünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve anında karar mekanizmasına sahip olmasından da yararlandı.

Türkiye IMF'ye borcunu sıfırladığı 2013 tarihinden itibaren sistematik saldırılara maruz kaldı. Gezi Parkı olayları ile seçilmiş hükümet indirilmek istenirken, Erdoğan'ın dik duruşu ile bu sıkıntılı süreçten başarılı ile çıkıldı. Bunda başarılı olamayan dış güçler bu kez FETÖ'yü kullanarak önce 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesi gerçekleştirmek istedi. Başarılı olamayınca bu kez en kanlı planlarını devreye sokarak 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini gerçekleştirmek istedi.

Bütün bunlarda başarılı olamayan dış güçler bu kez ekonomi kartını açtı. Dışarıdan müdahaleyle defalarca Türk Lirası'nı değersizleştirmeye çalıştılar. Ekonomi ile ilgili alınan kararlarla Türk ekonomisine büyük darbe vurulması engellendi.

Türkiye, Erdoğan sayesinde birçok bölgesel ve küresel sorunun çözümüne öncülük etti. Dünyanın her tarafına insani yardımları ulaştırdı. Yunanistan ve AB başta olmak üzere doğalgaz ve petrol peşinde olan ülkelerin oyununu bozdu.



Tüm dünya salgınla mücadelede tel tel dökülürken, Türkiye ilk günden bu yana aldığı önlemlerle göz doldurdu. Salgının Çin'de görülmesinin ardından Bilim Kurulu kuruldu. İlk vakanın görülmesinin ardından alınan radikal kararla salgının yayılması geciktirildi. Dünyada her gün binlerce kişi ölürken, Türkiye az hasarla bu süreci atlatmaya devam ediyor. Bu süreçte açılan şehir hastaneleri mücadeleye büyük katkı sağladı.

Terörle mücadele büyük başarılara imza attı. Kırmızı listede olan pek çok terör örgütü yöneticisi etkisiz hale getirildi. FETÖ'nün yönetici kadrosu ve kilit yapıları çökertildi. 5 binden fazla olan PKK'lı terörist sayısı 400'lerin altına çekildi.



AFETLERDE VATANDAŞININ YANINDA OLDU



AK Parti, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan İzmir, Elazığ, Malatya depremleri başta olmak üzere ilk dakikadan itibaren vatandaşın yanında oldu. Olay duyulur duyulmaz neredeyse kabine üyelerinin tamamına yakını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine gitti, günlerce o illerde kaldı. AK Parti, sadece manevi olarak değil maddi olarak da devletin varlığını vatandaşa hissettirdi. AK Parti hükümetleri döneminde bugüne kadar Van, Elazığ-Malatya, Kütahya, Bingöl, Afyonkarahisar depremlerinin ardından, vatandaşlarımıza 80 bine yakın konut yapılıp teslim edildi. En son Giresun Derecik'te yaşana sel felaketinde 73.5 milyon lira ödenek gönderildi. İzmir depreminin ardından zararların karşılanması için ilk etapta 29 milyon TL'lik kaynak gönderildi.