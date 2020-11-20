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'de 'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

'ün Genç ilçesi kırsalında Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AZİZ ÖNAL
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:24 ABONE OL
Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda bir EYP,8 EYP ateşleme tertibatı, 10 metre kablo, 297 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 220 PKMS (Bixi) makineli tüfek fişeği, 41 5,56 mm çapında fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde EYP ve mühimmat olduğu duyumunun alınması üzerine, 19 Kasım 2020 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen YILDIRIM - 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 3 adet mavi jelikan bidon içerisinde EYP, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

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Bingöl'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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