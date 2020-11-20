Çin’den Aralıkta 10 milyon aşı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. CHP Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının şubatta görüldüğü iddiasına Koca, "Makalede yanlışlıkla şubat yazılmış. 22 Mart'tan önce testi pozitif olan yok. Lütfen politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasın" dedi. Koca, Kovid-19 aşılarının tedariki ile "Pfizer ile ilgili aralıkta olma ihtimali Sayın Uğur hocanın söylemiyle çok zayıf. Türkiye'ye verebileceği 1 milyon. Ocaktan itibaren yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği yönünde görüşmelerimiz var. Aralıkta en az 10 milyon Çin aşısı alabilir olacağız. Ocakta da en az bu kadar daha olacak. Bizim aşımız nisanda devreye girebilir" diye konuştu.Türkiye'de ölüm bilgilerinin e-Devlet'te bulunan defin sayıları ve TÜİK verileri olduğunu belirtti. Koca şunları söyledi: "Kayıtlar bu yılki ölümlerin yaklaşık 10'da 1'inde ölüm şeklinin bulaşıcı hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermekte. 10'da 9'u ise bulaşıcı olmayan hastalık, yaşlılık şeklinde işaretlenmiş. Buradan Kovid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalık eşittir Kovid değil. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz 9 ayda ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık öngörülen yüzde 2 artış ile bunun 336 bin 518 olması bekleniyor. 9 ayında Kovid-19 kaynaklı ölümler dâhil 339 bin 26 ölüm gerçekleşti. Aradaki fark 7 bin 244. Kovid kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 62'dir."Koca, sigaranın dışarıda içilmesinin de virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığına işaret ederek, "Maskenizi sigara için çıkarmayın. Kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde" uyarısında bulundu. Selçuk bir başka paylaşımında ise "Çocuklar sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın iptal olmadı, ertelendi" ifadesini kullandı.