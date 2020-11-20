FETÖ'YE yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonla Gabon yapılanması deşifre edildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'daki 33 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. FETÖ'nün sözde iş adamları yapılanmasında faaliyet yürüten, himmet adı altında 51 milyon 900 bin lira toplayan, parayı vakıflara aktararak FETÖ'nün Gabon'daki faaliyetlerini finanse eden 28 şüpheli yakalandı. Aralarında çok sayıda iş adamının bulunduğu şüphelilerin FETÖ'nün Afrika Kıtası'ndaki yapılanmasına yüklü miktarda para aktardıkları iddia ediliyor.