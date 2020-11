Gençlerin şakalaşması 2 kişiyi hayattan kopardı

Konya'nın ilçelerinden Ereğli'de sulama havuzuna düşen Muhammet Suhayman'ı (17) kurtarmak isteyen ancak boğularak yaşamını yitiren ağabey Ali Suhayman (19) ve Osman Gardaş (31) ile detaylar ortaya çıktı. Muhammet Suhayman'ın havuz kenarında bir arkadaşı ile şakalaşırken havuza düştüğü ve bu sırada havuz kenarında oturan ağabeyinin de havuza girdiği öğrenildi.

Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde bulunan bir elma bahçesinin sulama havuzunda meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Suhayman sulama havuzu kenarındayken dengesini kaybedip havuza düştü. Bunu gören ağabeyi Ali Suhayman ve Osman Gardaş, Muhammet Suhayman'ı kurtarmak için havuza girdi. Suhayman'ı kurtaran ağabey ve Gardaş, havuzun dibindeki balçığa saplanarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuza giren ekipler saatler sonra iki kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Boğulmaktan son anda kurtulan Muhammet Suhayman'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Osman Gardaş ve Muhammet Suhayman

ŞAKALAŞIRKEN HAVUZA DÜŞMÜŞ

Muhammet Suhayman'ın havuza düşmeden önce havuz kenarında şakalaştıkları anlarda başka bir çalışan tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi. Görüntülerde Suhayman'ın bir arkadaşı iye şakalaştığı, daha sonra ise dengesini kaybederek havuza doğru kaymaya başladığı görüldü. Görüntülerde ayrıca Suhayman'ın havuza düştüğü an görüntüyü çeken kişinin 'Muhammet gitti' diye bağırarak yardım istemesi yer alıyor.

Tolga YANIK-Özcan SARAÇ/SABAH