Portakal hırsızını yakıt fişi ele verdi

Adana'da bir portakal bahçesinden 50 bin lira değerinde 10 ton portakal çaldığı ileri sürülen hırsız, narenciyeleri yüklediği kamyonette ait yakıt fişini yere düşürmesiyle yakayı ele verdi. Polis, çalınan meyveleri bularak sahibine teslim ederken olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlı ve araç sahibi sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BAHÇEDE FİŞ BULDU

Olay, 17 Kasım günü gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Çağırkanlı Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçesine gelen Erdal T., yaklaşık 10 ton portakalın çalındığını fark edince polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bahçede inceleme yaparken narenciye ağaçları arasında yere düşmüş bir akaryakıt fişi buldu. Fişin üzerindeki plakadan yola çıkarak iz süren polis, olayda kullanıldığı düşünülen aracın sahibi C.A.'yı gözaltına aldı.

"SADECE BEN ÜRETİYORUM"

Kamyonet sahibi sorgusunda olayla alakasının bulunmadığını aracını Hasan A'ya verdiğini söylemesi üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca Hasan A'nın evinin önünde kasalar içinde 500 kilogram portakal ele geçirildi. Hasan A. sorgusunda portakalları tanımadığı bir kişiden satın aldığını öne sürdü. Bahçe sahibi Erdal T, zanlının evinde bulunan 'Spring Navel' cinsi portakalları bölgede sadece kendisinin yetiştirdiğini belirtti.

MEYVELER SAHİBİNE TESLİM

Polis, yaptığı çalışma sonucu Erdal T'ye ait yaklaşık 9,5 ton portakalın, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nden gelen bir komisyoncuya satıldığını tespit etti. Satılan portakallar geri alınarak sahibi Erdal T'ye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Hasan A. ile C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.