SABAH duyurdu, Sinem Sülün açıklama yaptı!

Yüksel ailesiyle karşılaştığı restoranda aralarında tartışma yaşandığı gerekçesiyle davalık olan Türkiye güzeli Sinem Sülün hakkında çıkan haberler sonrası açıklama yaptı.

Türkiye'nin gündemine oturan haberin ardından yapılan işte o açıklama; "Bugün itibariyle medyaya yansımış hakkımda çıkan haberler karşısında bu açıklamayı yapma zaruriyet doğmuştur. Avukatım Bülent Ernas titizlikle dosyayı takip etmekte ve tüm yasal yollara başvurmaktadır. Her ne kadar dava konusu olaya ilişkin tarafımca tehdit ve hakaret suçlarının işlendiği iddia edilmekte ise de olayın yaşandığı günün kayıtlarını içeren kamera görüntüleri ve dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu ile de tam tersine malum kişiler tarafından gerek şahsıma gerekse de kardeşlerime yönelik tehdit ve hakaret eylemlerinin bulunduğu ispatlanmıştır. Konuya ilişkin tarafımca yapılan şikayet sonrası ilgili kişiler hakkında kovuşturma aşaması başlatılmıştır."