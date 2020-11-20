SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887'ye ulaştı. Hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 84, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 55 bin 597 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika! 20 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Son 24 saatte 5103 yeni hasta! | Video

20 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 156.642

HASTA SAYISI: 5.103

VEFAT SAYISI: 141

İYİLEŞEN SAYISI: 3.019

"GÜÇ VERİN" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin

19 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 157.756

HASTA SAYISI: 4.542

VEFAT SAYISI: 123

İYİLEŞEN SAYISI: 2.918

BUGÜN TESPİT EDİLEN 4.542 HASTAMIZ VAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.