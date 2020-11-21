20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika genelgesi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı başladı mı? Gençler ve çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gün yayımlanan son dakika genelgesi ile duyurulmuştu. Geçtiğimiz akşam yayımlanan yeni tedbirlerin uygulamaya geçtiği bilinirken bu kısıtlamalardan biri de genç ve çocuklara uygulanan bu kısıtlama oldu. Öte yandan vatandaşlar yasağa tabi tutuldukları saatleri merak ediyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesinin detayları…
Yayımlanan genelgeye göre; Koronavirüs salgını yayılımında risk faktörlerinden 20 yaş altı genç ve çocukların belirli saat aralıkları dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 3 saatlik zaman diliminde maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu yaş grubundaki vatandaşların dışarıya çıkmasına izin verilecek…
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NASIL OLACAK?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
20 YAŞ ALTI GENÇ VE ÇOCUKLAR ŞEHİR İÇİ VEYA ŞEHİRLERARASI YOLCULUĞU NASIL YAPACAKLAR?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
ÇOCUKLARINI KREŞ YA DA BAKICIYA BIRAKMAK ZORUNDA OLAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR İÇİN GETİRİLEN KISITLAMA SAATLERİNDE ÇOCUKLARINI GETİRİP GÖTÜRMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?
29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.