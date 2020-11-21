20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika genelgesi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı başladı mı? Gençler ve çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gün yayımlanan son dakika genelgesi ile duyurulmuştu. Geçtiğimiz akşam yayımlanan yeni tedbirlerin uygulamaya geçtiği bilinirken bu kısıtlamalardan biri de genç ve çocuklara uygulanan bu kısıtlama oldu. Öte yandan vatandaşlar yasağa tabi tutuldukları saatleri merak ediyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesinin detayları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? 20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?

Yayımlanan genelgeye göre; Koronavirüs salgını yayılımında risk faktörlerinden 20 yaş altı genç ve çocukların belirli saat aralıkları dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 3 saatlik zaman diliminde maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu yaş grubundaki vatandaşların dışarıya çıkmasına izin verilecek…