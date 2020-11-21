Birisi sadece içki diğeri lüks bisiklet çaldı

Adana'da girdiği marketlerden sadece içki çalan S.O.P. ve kent genelinde maddi değeri yüksek olan bisikletleri alan C.T., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Sorgusu ardından hakim karşısına çıkarılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketinden içki çalınan iş yeri sahipleri ile bisikleti çalınan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde 1, Çukurova'da 2 olmak üzere 4 zincir marketten içki hırsızlığı yapan şüphelinin kimliğini tespit etti.

KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

Polis, 19 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osman Gazi Mahallesi'ndeki bir marketten yine içki hırsızlığı ihbarı aldı. Adrese giden ekipler, içki hırsızı S.O.P.'yi kovalama sonucu Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ara sokakta yakaladı. Bu arada zanlının içkileri çalması sanayi saniye görüntülendi.

2'Sİ DE TUTUKLANDI

Hırsızlık polisi, son bir ay içerisinde Seyhan ilçesinde 11, Çukurova'da 8 olmak üzere maddi değeri yüksek olduğu tespit edilen 19 bisikleti çalan şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan C.T. olduğunu tespit etti. Polis, bisiklet hırsızı C.T.'yi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Zanlının bisikletleri çalması da saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu.